شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: أتمنى تدريب أحد الأندية المصرية الكبرى وعرفت ليه الأهلى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم بابا فاسيليو المدير الفني السابق لوادى دجلة، الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على استقبالهم المميز ومساعدتنى في كل ما احتاجه.

وقال بابا فاسيليو في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "في البداية تواصلت مع النادى الأهلى من أجل تجديد رخصة التدريب لاستكمال الدراسة مرة كل 3 سنوات، قابلت ناس ودودين وأحب أوجه الشكر لسيد عبد الحفيظ وموسيمانى الذين ساعدونى كثيرا وقدموا لى الكثير من المعلومات التي احتجتها بشكل مميز، ولذلك عرفت لماذا يكون النادى الأهلى كبيرا".

وأضاف بابا فاسيليو: "تلقيت 5 عروض خلال الـ3 أسابيع الماضية من اليونان والتشيك وأيضا أحد الأندية السودانية، ولكنى رفضت كل هذه العروض لأنى عليا أتخذ القرار المناسب، والعودة لأسرتى لأنى لم أزورهم منذ عام ونصف بسبب التدريب".

وأوضح بابا فاسيليو: "أشكر موسيمانى وسيد عبد الحفيظ على استقبالهم وتعاونهم معى واتخذت النادى الأهلى مثالا لأنه نادى كبير، وأتمنى تدريب أحد الفرق الكبرى في المستقبل في مصر، ولكن لن أحدد نادى معين لأنها تمتلك مدربين يعملون وهناك أكثر من نادى لديه المشروعات الكبرى".

وعقد بابافسيليو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد اختياره النادي الأهلي لدراسته، في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية «Pro» التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية، ومن ثم جاء اختياره للنادي الأهلي بصفته نادي القرن الإفريقي وأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه ثالث العالم في مونديال الأندية الأخير.