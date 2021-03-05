شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بدائل أمام موسيماني فى الأهلى بعد إيقاف كهربا شهرا.. أحدهم مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، تغريم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالإيقاف وتغريمه ماليا.

ويغيب كهربا عن الأهلى في 4 مباريات، وهى فيتا كلوب الكونغولى ذهابا وإيابا يومى 6 مارس بالقاهرة و16 مارس في الكونغو، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى 10 مارس في الدوري، وأخيرا أمام المريخ السودانى في السودان 2 أبريل المقبل.

وهناك 5 بدائل أمام موسيمانى لتعويض غياب محمود عبد المنعم كهربا نستعرضها في التقرير التالى..

النيجيري جونيور

يعد البديل الجاهز حاليا بعد عودته من الإصابة وظهوره بشكل رائع في مباراة الأهلى أمام بالميراس في مونديال الأندية وأخيرا أمام طلائع الجيش بعدما قاد الفريق لتحويل تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف كانا من توقيعه، فسيكون جونيور البديل الأمثل أمام موسيمانى.

طاهر محمد طاهر

بدأت الجماهير الأهلاوية تشعر بما يقدمه طاهر محمد طاهر أحد الصفقات الكبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أظهر شخصية كبيرة أمام فريقي بايرن ميونخ وبالميراس، ولكن العائق الوحيد الذى يمنعه من مواصلة التألق هي الإصابات، غير ذلك هو جاهز لتعويض كهربا على أعلى ما يكون.

صلاح محسن

يعد خيارا ممتاز أمام الجنوب أفريقى موسيمانى، خاصة في ظل تواجد بواليا ومحمد شريف ومروان محسن في مركز الهجوم، قد يكون الجناح الأيسر فرصة كبيرة لصلاح محسن للتعبير عن قدراته المميزة التي ظهر بها عندما كان في إنبى أو سموحة الموسم الماضى

محمد شريف

يعد المركز الأساسى لمحمد شريف قبل أن ينجح حلمى طولان في وضعه كمهاجم صريح ويظهر بشكل قوى، الأمر الذى عاد به إلى الأهلى ولعب مهاجما واستطاع تسجيل 4 أهداف، ولكت منذ التعاقد مع بواليا أصبح لا يشارك بشكل أساسى، ومن الممكن أن يجد له مكانا في التشكيل عبر بوابة الجناح الأيسر.

على معلول

يعد الاعتماد على التونسى على معلول في هذا المركز خيارا غير تقليدى، حيث سيتم الاستفادة من القوة الهجومية للتونسى مع الدفع بأيمن أشرف أو محمود وحيد في مركز الظهير الأيسر.