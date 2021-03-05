شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أرفض اتهام اللاعبين بالتخاذل..وهذا موقف فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك، إن هناك حالة من الحماس والجدية تسيطر على جميع لاعبى الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال افريقيا السبت المقبل، رافضا اتهام اللاعبين بالتخاذل.

قال عبد العزيز فى تصريحات لقناة الزمالك، إنه اجتمع مع اللاعبين بعد التعادل مع دجلة، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم أمام الترجى لتحقيق نتيجة ايجابية كما طالبهم بغلق صفحة الدورى والتعادل مع دجلة لأنه ليس نهاية المطاف.

وتابع ان لاعبى الزمالك يؤدون ما عليهم بكل إخلاص ولا صحة لما يتردد حول تخاذلهم مطلقا لأنهم رجال بمعنى الكلمة.

وكشف عن أن سفير مصر فى تونس يؤازر البعثة واللاعبين ويساند الفريق وحضر المران وهو ما ترك أثرا طيبا لدى اللاعبين، موضحا أن الفريق خضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية.

وعن التجديد لفرجانى ساسى، قال أن هناك خطوات تتخذ فى هذا الملف وسيتم اعلان الموقف النهائى بشأن اللاعب فور حسم الأمر سواء باستمراره أو لا ولكن لا يجوز الحديث عن التجديد دون حسم الأمر.

فى السياق ذاته، زار حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق والترجى التونسى الحالى، فندق إقامة نادى الزمالك فى تونس قبل المواجهة التى تجمع الفريقين السبت المقبل فى دورى أبطال افريقيا.

وقال اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك فى تصريحات لقناة الزمالك، إن حمدى النقاز زار البعثة البيضاء ودخل فى أحاديث مع زملائه السابقين، ونفس الأمر بالنسبة للتونسيين وسام العابدى ويامن بن ذكرى لاعبا الزمالك السابقين.

وكان حمدى النقاز قد هرب من الزمالك وتوجه إلى ليتوانيا للعب هناك، قبل الانضمام للترجى التونسى.