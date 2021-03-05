ميدو: بيراميدز لا يريد مناطحة الأهلي والزمالك.. والأفضل لصلاح البقاء مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد حسام ميدو المستشار الفني والمتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز، أنه يحاول حل أزمة ثنائي الفريق عبدالله بكري، والمهدي سليمان، بعد إيقافهما من قبل إدارة الفريق.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أنه أتى لمنصبه بعد حدوث الأزمة، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك باب مفتوح لحل المشكلات.

ونفى ميدو أن يكون هناك مراكز قوى داخل الفريق: "لا وجود لمراكز قوى داخل بيراميدز، جميع اللاعبين زملاء في منتخب مصر، وهناك حوالي 12 أو 13 لاعب كبير في الفريق".

وعن غياب أحمد الشناوي عن المشاركة مع الفريق في ظل تواجد شريف إكرامي أساسيا، علق ميدو: "أحمد الشناوي قصر في حق نفسه، ولكنه يتدرب بشكل جيد، وسنحل كافة مشكلاته داخل أو خارج الملعب، ونحن مؤمنون بقدراته، ونتمنى أن يعود مرة أخرى لمستواه، والشناوي جزء مهم من مشروعنا".

وأثنى ميدو على المدير الفني لبيراميدز، الأرجنتيني أروابارينا، مشددا على أنه مدرب كبير ونجح في التتويج بالدوري الأرجنتيني من قبل، ولا يقبل بأن يتدخل أحدا في عمله.

وأكمل: "أروابارينا منفتح تجاه أراء الأخرين، ودوري هو أن أنقل له خبراتي عن اللاعب المصري وطبيعة شخصيته، أنقل له أفكار معينة، ولكن طريقة اللاعب واختيارات اللاعبين هي اختصاصه بشكل كامل".

وأضاف: "أزمة أروابارينا كانت في وجوب مشاركة كافة اللاعبين الكبار السبعة بشكل أساسي، كل لاعب أتى من مدرسة مختلفة، وأي فريق في العالم سيتعرض لنفس الموقف سيحدث خلل".

وأردف: "لا يبحث بيراميدز عن مناطحة الأهلي والزمالك سواء على مستوى التاريخ والبطولات"، مكملا: "الإدارة الحالية مظلومة بعض الشيء لربطها بعلاقة الإدارة السابقة لبيراميدز بالنادي الأهلي.. لو كان النادي تغير اسمه مع الإدارة الجديدة كان من الممكن أن تكون علاقته بالأهلي أفضل".

وعن استبدال محمد صلاح نجم ليفربول خلال مواجهة تشيلسي، علق ميدو: "صلاح تعجب من استبداله مبكرا أمام تشيلسي، وكنت أرى ألا يتم استبداله".

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تبديلا أول للريدز أمام تشيلسي بخرووج صلاح ونزول تشامبيرلين بدلا منه في الدقيقة 62، بالمباراة التي انتهت بفوز تشيلسي بهدف نظيف، ليخسر الريدز مباراته الخامسة على التوالي، على أرضه للمرة الأولى في تاريخه.

وعن مستقبل صلاح، قال ميدو: "الأزمة في أن كافة الفرق الأخرى في العالم لا يتوفر لديها السيولة للتعاقد مع لاعبين، الأفضل لصلاح أن يبقى في ليفربول"، مضيفا: "صلاح ذكي، يُصدّر للناس أن رامي عباس وكيله هو من يوجهه، ولكن الحقيقة هي العكس".