كلوب يوضح.. سبب استبدال محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن استبدل محمد صلاح لأنه شعر بأنه يعاني خلال المباراة، وكان بحاجة إلى الدفع بدماء جديدة تضيف حيوية للمباراة.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" عقب الخسارة بهدف نظيف أمام تشيلسي: "كان هدفي أن أقحم لاعب بحالة بدنية أفضل، صلاح كان يعاني بعض الشيء اليوم".

واستبدل كلوب محمد صلاح في الدقيقة 62 حين كانت النتيجة تشير إلى تأخر الفريق على ستاد آنفيلد بهدف نظيف.

وتابع: "لقد لعب الكثير من المباريات، وكان يمكن أن استبدل ساديو ماني أو فيرمينو، هذا أمر واضح للغاية لكن في هذا اللحظة رأيت أن يكون محمد صلاح".

وأضاف المدرب الألماني: "محمد صلاح ظهر بالنسبة لي أنه متأثر كثيرًا بالضغط، ولم أرغب في المخاطرة به."

وواصل: "عندما يبدو اللاعب محبطًا هذه لا تكون مشكلة على الإطلاق".