اخبار الرياضه

نشرة الخميس.. غضب صلاح.. وشكوى بنشرقي.. وتطورات أزمة كهربا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الخميس 4 مارس.

إحالة رئيس جالاتا سراي ونائبيه للانضباط بسبب طرد مصطفى

يُعمق أحزان ويقفز للمركز الرابع

رسميًا.. جالاتا سراي يتقدم بتظلم لإلغاء طرد مصطفى محمد

مصدر لـ"الخليج 365": كهربا يتدرب منفرداً حتى إشعار أخر

مصدر لمصراوي: بنشرقي يفكر في شكوى استاذ القانون بجامعة سوهاج

"ظهور النقاز".. قائمة نارية للترجي استعدادًا للزمالك

متحدث الزمالك: انفراجة كبيرة في المستحقات.. وقد تسمح الظروف بفتح ملف التجديد لساسي في تونس

مصدر لـ"الخليج 365": منتخب مصر يستبعد كهربا

بالفيديو.. غضب صلاح بعد استبداله مبكرًا أمام تشيلسي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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