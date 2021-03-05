نشرة الخميس.. غضب صلاح.. وشكوى بنشرقي.. وتطورات أزمة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 4 مارس.

إحالة رئيس جالاتا سراي ونائبيه للانضباط بسبب طرد مصطفى

تشيلسي يُعمق أحزان ليفربول ويقفز للمركز الرابع

رسميًا.. جالاتا سراي يتقدم بتظلم لإلغاء طرد مصطفى محمد

مصدر لـ"الخليج 365": كهربا يتدرب منفرداً حتى إشعار أخر

مصدر لمصراوي: بنشرقي يفكر في شكوى استاذ القانون بجامعة سوهاج

"ظهور النقاز".. قائمة نارية للترجي استعدادًا للزمالك

متحدث الزمالك: انفراجة كبيرة في المستحقات.. وقد تسمح الظروف بفتح ملف التجديد لساسي في تونس

مصدر لـ"الخليج 365": منتخب مصر يستبعد كهربا

بالفيديو.. غضب صلاح بعد استبداله مبكرًا أمام تشيلسي