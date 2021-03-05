لا غيابات بسبب كورونا.. الزمالك يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل لقاء الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك خلو فريقه من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة الترجي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الترجي على ملعب رادس مساء السبت أملاً في تحقيق الفوز الأول في المجموعة وتسجيل أول أهدافه بعد انتهاء أول مباراتين بدون أهداف بتعادلين.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك لـ"يلا كورة" سلبية مسحة كل لاعبي الزمالك، وخلو بعثة الأبيض من فيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة الترجي.

وأنهى الزمالك مرانه الخميس على الملعب الفرعي لرادس، على أن يخوض المران الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب المباراة قبل 24 من موعدها.