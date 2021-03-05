رقم سلبي تاريخي لليفربول بعد الخسارة أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

سجل ليفربول رقما سلبيا تاريخيا بعد الخسارة أمام تشيلسي بهدف نظيف، في الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وسقط الريدز أمام تشيلسي بهدف نظيف سجله ماونت في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد.

وتعد تلك الهزيمة هي الخامسة على التوالي لليفربول على ملعبه.

ولم يسبق لليفربول طوال تاريخه خسارة 5 مباريات متتالية على ملعبه.

وواصل ليفربول تراجعه بعدما وصل للمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة عن توتنهام الثامن الذي لعب مباراة واحدة أقل.