كاراجر: لا أصدق أن كلوب استبدل صلاح.. إنه هداف بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أبدى جايمى كاراجر قائد ليفربول السابق تعجبه من قرار يورجن كلوب المدير الفني للفريق باستبدال محمد صلاح وقت تأخر الفريق بهدف نظيف أمام تشيلسي.

وقال كاراجر في تصريحاته لقناة "سكاي" سبورتس الفضائية: "من المفاجئ بالنسبة لي أن يتم استبدال محمد صلاح، أنا حقًا متفاجئ، واللاعب نفسه لم يكن يبدو سعيدًا، ليفربول كان بحاجة إلى هدف وهو هداف الدوري الانجليزي."

وتابع: "يبدو أن ليفربول كان يعاني من عجز في كل مكان داخل الملعب اليوم، لقد كان تشيلسي شجاعًا أن يأتي إلى هنا ويلعب بهذا الشكل."

وأضاف: "ليفربول لا يبدو وكأنه قادر على التسجيل، ولم يكن لدي أي شعور بالقدرة على تسجيل هدف، لقد شعرت بأن لو لم يخطئ تشيلسي لن يسجل ليفربول."

واختتم قائلًا: "لا أصدق أن محمد صلاح تم استبداله، أن تستبدل هداف الفريق فهذا قرار غريب للغاية."