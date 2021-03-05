بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

شارك محمد صلاح جناح ليفربول أساسيًا في خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدف نظيف ضمن الجولة الـ29 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد أنفيلد.

وخرج محمد صلاح بقرار من المدير الفني يورجن كلوب في الدقيقة 62 من عمر المباراة ليشارك بدلًا منه ألكس أوكساليد تشامبرلين.

وحاول محمد صلاح على مدار دقائق مشاركته الوصول إلى المرمى كما صنع الفرص للزملاء من أجل تهديد مرمى الضيوف لكن لم تنجح المحاولات.

واستمر محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الانجليزي بالرغم من عدم تسجيل أهداف في مواجهة تشيلسي.