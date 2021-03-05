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بالفيديو.. غضب صلاح بعد استبداله مبكرًا أمام تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تبديلا للريدز في مباراته أمام ، بخروج نجم الفريق محمد صلاح، في الدقيقة 62، ليحل تشامبرلين بدلا منه، في أول تبديلات الفريق.

وحقق تشيلسي الفوز على بهدف نظيف، أحرزه ماونت في الدقيقة 43 من الشوط الأول، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وخرج محمد صلاح غاضبا، وتعجب من استبداله في وقت مبكر من المباراة.

وتعد تلك النتيجة السلبية هي الخسارة الخامسة على التوالي لليفربول على أرضه، فيما يعد ذلك الفوز الأول للبلوز على حساب ليفربول في ملعبه الأنفيلد منذ 7 سنوات.

وبقي ليفربول في المركز السابع برصيد 43 نقطة، متقدما على توتنهام الثامن بفارق نقطة وحيدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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