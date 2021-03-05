رئيس الزمالك: أتمنى بلوغ النهائي عبر بوابة الترجي.. ولا أريد من الحكم إلا العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك بأنه يتمنى بلوغ النهائي عبر بوابة الترجي، قائلًا أنه لا يريد من الحكم إلا العدل خلال المباراة.

وقال عبدالعزيز في تصريحاته لقناة الزمالك" الفضائية :"في أخر 3 مباريات أمام الترجي فزنا على الترجي، في السوبر الإفريقي، وفي دوري الأبطال حققنا الفوز في مجموع المباراتين وأتمنى أن يكون الترجي بوابتنا للنهائي والفوز بالبطولة".

وتابع: "عندما أشاهد الزمالك كمسئول داخل الاستاد لا يجوز أن أظهر الانفعالات التي أظهرها وأنا وحدي في منزلي احترامًا للطرف الأخر وللموقف العام الذي يشاهده الجميع".

وأضاف :"كل أجيال الزمالك عمالقة، جيل خالد الغندور ومن قبله ومن بعده وكل الأجيال وكل من يرتدي قميص الزمالك يجب أن يكون عملاق".

وواصل: "نحن كجمهور الزمالك نحزن إذا حققنا الفوز بدون أداء جيد، لأننا جمهور زواق، وإذا خسرنا ونحن نؤدي بشكل جيد لا نحزن إلا على الخسارة وهذا ما يميز جمهور الزمالك عن أي جمهور أخر".

واستطرد: "نحن لا نعلق على التحكيم، نحن لنا الملعب فقط، ولنا رجال سيلعبوا دون النظر للتحكيم، وكل ما أطلبه من التحكيم كما أطلب من اللاعب أن يلعب والمدرب أن يحترم عمله، أن يكون الحكم قاضي عادل، والزمالك لا يريد إلا العدل حتى لو القرار ضدي سأتقبله".