جالطة سراي في بيان رسمي عن مصطفى محمد: “الأخطاء التحكيمية ممنهجة ضدنا”

أكد نادي جالطة سراي، الخميس، عدم رضاه عن أداء التحكيم في مباراة فريقه الأول ضد أنقرة جوجو، التي شهدت طرد المصري مصطفى محمد بالبطاقة الحمراء المباشرة، وقال إن الأخطاء التحكيمية ضده “ممنهجة”.

جاء ذلك في بيان رسمي للنادي عقب جلسة عقدها رئيسه مصطفى جنكيز مع رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم نهاد أوزدمير، للتنديد بما وصفها بالأخطاء التحكيمية ضد فريقه.

وقال جنكيز في البيان: “هناك أخطاء يتم ارتكابها ضد كل فريق بالدوري التركي، لكن الأخطاء ضد جالطة سراي منظمة وممنهجة”.

وأضاف: “هناك من يريدون إحداث الفوضى، ونحن نعرف جيدًا كيف نحاربهم”.

وسبق بيان جنكيز، صدور بيان آخر من قبل نائبه عبد الرحيم البيرق، الذي أكد عقب المباراة المذكورة، أن حالة تدخل مصطفى محمد ضد إبراهيم أكداج لا تستحق الطرد.

وقال البيرق في بيانه: “هل هذه هي الطريقة التي تريدونها لإيقاف مصطفى محمد؟”.

كما ذكر نائب الرئيس الثاني في جالطة سراي، يوسف جوناي، في تصريحات صحفية، أن الأخطاء التحكيمية حرمت الفريق من ضربة جزاء واضحة، وتسببت بطرد غير مستحق على مصطفى محمد.

وقال يوسف جوناي: “هناك حملة ممنهجة لإيقاف خطورة جالطة سراي، لن نسمح أبدًا بهذا المخطط ونسعى لفرض العدالة”.

وشهدت مباراة أنقرة جوشو وجالطة سراي في الجولة 28 من الدوري التركي الممتاز، طرد مصطفى محمد مع حلول الدقيقة 57، بعد استخدم لاعب الزمالك السابق مرفقه في وجه لاعب أنقرة جوشو في التحام هوائي.

وأكدت عدة تقارير لصحف تركية محلية عزم إدارة نادي جالطة سراي تقديم اعتراض رسمي من أجل إلغاء عقوبة إيقاف مهاجمه مصطفى محمد.

وتأتي مطالب مسؤولي جالطة راي في محاولة لتجنب العقوبة التأديبية، التي تعني غياب مصطفى محمد عن لقائي فريقه ضد كل من سيواس سبور وقيصري سبور في الجولتين 29 و30، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة.