بعد عقوبة الأهلي اليوم..ما عدد العقوبات التي تعرض لها محمود كهربا طوال مسيرته؟

حاصر لاعب الأهلي المصري، محمود عبد المنعم الشهير بكهربا، نفسه بالغرامات والإيقافات في غضون عام فقط مع العملاق القاهري؛ حيث أعلن بطل أفريقيا مساء أمس الأربعاء بشكل رسمي، تغريم صاحب الـ26 عامًا، 200 ألف جنيه مصري وإيقافه لمدة شهر كامل عن المشاركة في المباريات، بسبب عدم الالتزام.

ولم تكن العقوبة التي وقعها الأهلي على كهربا، الأولى من نوعها خلال مشواره في عالم الساحرة المستديرة؛ حيث جاءت ضمن سلسلة طويلة من العقوبات التي طالته في جميع الأندية التي مثلها.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الغرامات والإيقافات، التي تعرض لها محمود كهربا خلال مسيرته:

شهدت بداية كهربا في عالم الإحتراف صفعة قوية من نادي “لوزيرن” السويسري، الذي أعلن فسخ عقد اللاعب في مارس 2014 بسبب سوء السلوك؛ بعد رفضه مصافحة المدير الرياضي للنادي، أليكساندر فراي.

وقال المدير الفني للوزيرن حينها، كارلوس إيجر “إن فسخ التعاقد مع اللاعب لم يكن خطوة سريعة دون سابق إنذار”.

وأضاف: “كهربا لم يكمل تدريبات اليوم لنهايتها، ورفض مصافحة أليكس فراي (المدير الرياضي للنادي)”.

وأتم: ” لقد أظهر سوء سلوك تجاه مدربه وأيضاً زملائه في الفريق والمسؤولين في النادي ولذلك جاء قرار فسخ العقد”.

وفسخ لوزيرن تعاقده مع كهربا على الرغم من تسجيله 7 أهداف في الدوري السويسري، كهداف الفريق.

وفي أبريل 2014، عاقب النادي البترولي “إنبي” كهربا؛ بتغريمه مبلغ 6 آلاف جنيه، بسبب تأخره عن المحاضرة الفنية التي سبقت مباراة الأسيوطي (بيراميدز حاليًا) في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز موسم 2014/15.

وكان المدير الفني لإنبي حينذاك، طارق العشري قد استبعد كهربا من التدريبات، لعدم جديته، قبل أن يقرر الاستعانة بخدماته في مباراة الأسيوطي، بعد اعتذاره، لكنه تأخر عن المحاضرة الفنية.

وفي مايو 2016، غرم الزمالك كهربا مبلغ 30 ألف جنيه؛ بسبب رفضه مصافحة مساعد المدرب حينها ونجم الفريق السابق، عبد الحليم علي بعد مباراة غزل المحلة في الجولة الـ27 من الدوري المصري موسم 2015/16.

وبعد عام واحد فقط وتحديدًا في 30 مايو 2017، قرر رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور تغريم كهربا 200 ألف جنيه للغياب عن حضور مران الفريق.

وفي أغسطس 2017، وقع نادي اتحاد جدة السعودي عقوبة مالية على كهربا، بسبب اشتباكه مع إداري نادي الاتفاق، هذلول البريك عقب مباراة الفريقين بدورة تبوك الودية.

وذكرت تقارير صحفية سعودية حينها، أن إدارة الاتحاد فرضت عقوبة مالية (لم يكشف عن قيمتها) على كهربا، بسبب السلوك الذي بدر منه عقب مباراة الفريق أمام الاتفاق وفقًا للائحة النادي.

وفي فبراير 2019، وقع الزمالك الغرامة الأضخم على كهربا خلال فترته في القلعة البيضاء؛ حيث أصدر النادي بيانًا رسميًا عقب لقاء “بترو أتلتيكو” الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أعلن فيه إيقاف اللاعب لأجل غير مُسمى وإحالته للتحقيق، إلى جانب تغريمه 300 ألف جنيه بسبب تطاوله على الجمهور أثناء استبداله خلال المباراة.

وفي 30 نوفمبر 2019، استبعد المدير الفني لديسبورتيفو أفيس البرتغالي، نونو مانتا سانتوس كهربا من مباريات الفريق لعدم حضوره تدريبات الفريق، وخضع اللاعب لإجراءات تأديبية من قبل إدارة النادي، بسبب امتناعه عن العودة مرة أخرى، بعد سفره للمشاركة الدولية مع المنتخب المصري.

كما غرم الاتحاد المصري لكرة القدم كهربا مبلغ 100 ألف جنيه مع إيقاف 10 مباريات، في فبراير من العام الماضي 2020، بسبب أحداث الشغب التي حدثت مع لاعبي الزمالك، عقب مباراة السوبر المحلي في عاصمة الإمارات، أبوظبي والتي خسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعد واقعة السوبر المصري بـ7 أشهر، وقع النادي الأهلي في سبتمبر 2020، غرامة بقيمة مليون جنيه (العقوبة الأضخم على الإطلاق) على كهربا، بعد مشادة مع حارس مرمى الفريق وقائده، محمد الشناوي، وكذا مدير الكرة، سيد عبد الحفيظ، حسبما أشيع وقتها.

وبعد العقوبة الأخيرة؛ سيغيب كهربا عن الأهلي في 4 مباريات بمختلف المسابقات، أولها بعد غد السبت الموافق 6 مارس 2021، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد فيتا كلوب الكونغولي.

بعدها سيغيب كهربا عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري 10 مارس الحالي، ثم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي مرة أخرى، يوم 16 من الشهر الجاري، وأخيرًا مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من نفس المرحلة لبطولة أفريقيا، في 2 أبريل المقبل.