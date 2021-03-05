افتتاح فندق كريستيانو رونالدو بمدينة مراكش المغربية، وتحديد سعر الليلة الواحدة

قرر نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال “كريستيانو رونالدو” افتتاح أول مشروعاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالكشف عن فندقه الجديد في مدينة مراكش المغربية وتحديد سعر الإقامة عن الليلة الواحدة.

وبدأ كريستيانو رونالدو – هداف الدوري الايطالي – رحلة استثمار أمواله في سلسلة فنادق خاصة بمدن “لشبونة وفونشال ومدريد ونيويورك سيتي” وقرر قبل عامين وضع حجر الأساس لفرع جديد في المغرب، ليواصل الاستفادة من شهرته، حيث بات أغنى ثالث رياضي حول العالم مؤخرًا.

ووفقاً لمصادر إعلامية عديدة، فإن الافتتاح الرسمي سيتم خلال الأيام القليلة القادمة (فترة التوقف الدولي بشهر مارس) بعد سلسلة من التأجيلات التي سببتها أزمة فيروس كورونا على مدار عام 2020.

ويقع الفندق الذي أطلق عليه كريستيانو رونالدو اسم “بيستانا CR7” في قلب حدائق المنارة في مدينة مراكش الحمراء، بقيمة مالية بلغت 430 مليون درهم مغربي.

وسيتعين على فندق كريستيانو رونالدو أن يستوعب بعد افتتاحه مشاهير كرة القدم، ونجوم السينما، وستحتوي المنشأة على 174 غرفة، على أن يتم دفع فاتورة تقدر بنحو 200 يورو عن الليلة الواحدة، ويتوفر الفندق بالاضافة إلى 174 غرفة على مطعمين، ومركز أعمال، ومنتجع صحي.