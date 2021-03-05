الميركاتو الصيفي | برشلونة مهدد بفقدان ميسي بسبب سقف الرواتب في الدوري الاسباني

بات نادي برشلونة الإسباني مهدد بفقدان قائده وأسطورته، ليونيل ميسي مع نهاية عقده في الصيف المقبل.

ويرتبط ميسي (33 عامًا) بعقد مع برشلونة حتى صيف 2021، ولكن الرؤية لا تبدو واضحة بشأن بقائه مع الفريق الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21.

وحصل ميسي على نسبة 92% من 555 مليون يورو في عقده الأخير مع برشلونة، الذي تم توقيعه في نوفمبر 2017، في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، ولكن بسبب اللوائح المالية في الدوري الاسباني؛ لن يكون النجم الأرجنتيني قادرًا على الاحتفاظ بنفس الامتيازات المادية مستقبلًا.

وارتبط ميسي منذ الميركاتو الصيفي الماضي بالانتقال إلى العديد من الأندية، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهما ناديان قادران على منح النجم الأرجنتيني ميزات مالية تفوق أو على الأقل تساوي ما يتحصل عليه في برشلونة.

ورغم الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، إلا أن إدارة النادي الكتالوني تضع ملف التجديد ميسي كأولوية، بغض النظر عن المقابل المادي.

ولكن بحسب اللوائح الجديدة في الدوري الاسباني؛ ألزمت رابطة الليجا الأندية بتخفيضات 40 مليون يورو في نظام الرواتب لكل ناد، حيث يجب ألا يتجاوز إجمالي الرواتب عن 452 مليون يورو.

وبذلك؛ قد بيضطر برشلونة لبيع بعض اللاعبين الصيف القادم، بعد أن تخلى عن عدد من نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مثل البرازيلي آرثر ميلو، الأوروجوياني لويس سواريز، الكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال.