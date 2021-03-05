نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي “مونت يعمق جراح الريدز بقذيفة مدوية”

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 29، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، وشهدت تفوقًا كبيرًا للفريق اللندني على كافة الأصعدة، ليحقق الفوز والنقاط الثلاث التي آمنت له المركز الرابع.

ورفع تشيلسي رصيده لـ 47 نقطة متقدمًا على إيفرتون بفارق نقطة واحدة، بينما تراجع ليفربول إلى المركز السابع برصيد 43 نقطة، ليبتعد عن دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقة الثانية أوروبيًا (الدوري الأوروبي) بفارق 3 نقاط عن إيفرتون وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد.

انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد سجله صانع الألعاب الدولي الانجليزي “ماسون مونت” بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من على خط الـ 18 بعد حصوله على تمريرة من الفرنسي نجولو كانتي في الدقيقة 42.

وألغت تقنية الفيديو المساعد “الفار” هدفًا لفريق تشيلسي في الدقيقة 24 بداعي تسلل مُسجله “تيمو فيرنر” بالذراع الأيمن لحظة تلقيه تمريرة من بعد خط وسط الملعب بياردتين فقط.

وغلبت أفضلية تشيلسي على معظم فترات المباراة بقيادة النجم المغربي حكيم زياش والذي كان على مقربة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 لولا تدخل أحد المدافعين ليزيح الكرة من على خط المرمى.

ولم يقدم أي لاعب من ليفربول مستوى جيد في هذه المباراة باستثناء النجم المصري “محمد صلاح“، مع ذلك قرر المدير الفني يورجن كلوب سحبه في الدقيقة 62 لإشراك أوكسليد تشامبرلين، وهو ما سبب غضب صلاح أثناء خروجه وبعد جلوسه على دكة البدلاء.

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل سلسلة اللا خسارة لـ 10 مباريات متتالية، منذ وصوله لتدريب الفريق خلفًا للإنجليزي فرانك لامبارد.

وعادل توماس توخيل بنتيجة مباراة اليوم أمام ليفربول رقم المدرب السابق للبلوز جوزيه مورينيو دون أي خسارة لـ 10 مباريات متتالية، ليصبح على بُعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري، والذي حافظ على سجل تشيلسي دون خسائر لـ 12 مباراة.

وتُعد خسارة ليفربول اليوم هي الخامسة على التوالي في ملعب آنفيلد روود، وهو الحدث الذي تشهده مسابقة البريميرليج لأول مرة في التاريخ بالنسبة للفريق حامل اللقب.

ونقل بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل هذا اللقاء على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وأقيمت مواجهة ليفربول وتشيلسي على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم الخبير مارتن أتكينسون، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية ضمن آخر مباريات الجولة 29.

وتعد نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي غاية في الأهمية بالنسبة لهما في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما ابتعد مانشستر سيتي بالصدارة بفارق هائل عن أقرب منافسية مانشستر يونايتد قبل 3 أيام من ديربي مدينة مانشستر يوم الأحد المقبل 7 مارس.

اقرا ايضًا..