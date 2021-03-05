تشلسي يُلحق بليفربول الخسارة الخامسة توالياُ على أرضه

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مسلسل هزائم ليفربول في معقله "أنفيلد" وتعرّض لخسارته الخامسة توالياً على أرضه بسقوطه أمام ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل الخميس ضمن الجولة 29 من الدوري الإنكليزي.



وبفوزه الثمين خارج أرضه، ارتقى تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل للمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بعد أن رفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع.



وسجّل مايسل ماونت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.



وحقق تشيلسي الليلة، أول فوز على ليفربول في أنفيلد بالدوري الإنكليزي الممتاز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.



وتابع ليفربول عروضه السيئة على ملعبه، فسقط خمس مرات متتالية على ملعبه للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما سقط أمام بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي وايفرتون وتشلسي اليوم، كما أنه لم يفز في آخر سبع مبارياته على ملعب "انفيلد" أيضا.



وعاد الى تشكيلة ليفربول حارس مرماه البرازيلي أليسون بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب وفاة والده غرقا، الى جانب مواطنه فابينيو الذي لم يشارك في المباريات الأخيرة لفريقه بداعي الإصابة.



في المقابل، وبعد أن اشركه احتياطيا ضد مانشستر يونايتد، قرر مدرب تشيلسي الألماني إشراك مواطنه تيمو فيرنر أساسيا في خط المقدمة.

المصدر: بي إن سبورت