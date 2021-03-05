إيفرتون يواصل انتصاراته وتوتنهام يتخطى فولهام بصعوبة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل إيفرتون نسقه التصاعدي بفوز جديد حققه على حساب مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون مقابل، الخميس، ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف إيفرتون الوحيد مع حلول الدقيقة 65، إثر كرة عرضية أرسلها غيلفي سيغوردسون إلى داخل منطقة جزاء وست بروميتش، لتجد المهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي حولها برأسه داخل الشباك.



وبهذا حقق إيفرتون فوزه الثالث تواليا، ورفع رصيده لـ 46 نقطة صعد بها إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند 17 نقطة وظل قابعا في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.



وفي مباراة مقدمة عن الجولة 33، تغلب توتنهام هوتسبير على مضيفه فولهام بهدفٍ وحيد أحرزه المدافع توسين أدارابيويو عند الدقيقة 19 بكرة حولها عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.



وأصبح في رصيد توتنهام 42 نقطة عزز من خلالها مركزه الثامن، فيما بقي فولهام محتلا المركز الثامن عشر بـ 23 نقطة.

