الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقيق

فتح مسؤولون في شركة كرة القدم تحقيقاً داخلياً بشأن تسريب قيمة عقد اللاعب الأجنبي في الفريق الأول، لمعرفة الدوافع من وراء تلك التسريبات في هذا التوقيت، الذي يشهد مفاوضات للتجديد مع عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

مغادرة

ترددت أنباء قوية عن أن نجماً كبيراً في دوري الخليج العربي في طريقه لمغادرة ناديه، في نهاية الموسم الجاري، بعدما قلّ ظهوره في المباريات، وأن وكيل اللاعب شرع في التفاوض مع أكثر من نادٍ لحسم وجهته المقبلة.

عروض

بدأت شركة كرة القدم رحلة البحث عن عروض خارجية لاثنين من لاعبيها الأجانب، أو إلغاء عقودهما بالتراضي، بعدما استقر مسؤولو النادي على بديلين لهما، أحدهما من الدوري المحلي والآخر يلعب حالياً في الدوري السعودي.

انتخابات

استغرب مسؤول في أحد الأندية قيام البعض بترويج أنه سيتم تأجيل الانتخابات الخاصة بالاتحادات، لتقام عقب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، مشيراً إلى أن قرار تأجيل الانتخابات يخص بعض الاتحادات وفقاً لشروط محددة.

ظروف

اكتشف لاعب أن إدارة ناديه طلبت من مدرب الفريق عدم مشاركته في المباريات، بعدما لم يجدد عقده مع النادي، مشيراً إلى أنه لم يجزم برحيله عن الفريق، وأنه يمرّ بظروف في الوقت الحالي تجعله يؤجل قرار تجديد عقده.

راتب

اشترط لاعب شاب مساواة راتبه براتب لاعب أجنبي كبير في النادي مقابل تجديد عقده، مبرراً ذلك بأن مستواه لا يقل عن زميله الأجنبي.

شكوى

هدّد وكيل لاعبين بتقديم شكوى عاجلة إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ضد لاعب كبير بدوري الخليج العربي، بحجة المماطلة في دفع مستحقات مالية مترتبة عليه.

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