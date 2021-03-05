الامارات | 3 مباريات «كلاسيكو» في الجولة 19.. واختبار صعب للمتصدر والوصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات «كلاسيكو» في الجولة 19.. واختبار صعب للمتصدر والوصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة 19 من دوري الخليج العربي ثلاث مباريات قمة من العيار الثقيل، وهي بمثابة «كلاسيكو» في كل مباراة، لعل أبرزها قمة المتصدر الجزيرة ضد شباب الأهلي المنتشي بانتصاراته المتتالية. ويتصدر الجزيرة الدوري بـ40 نقطة، مقابل 37 للشارقة الوصيف، و36 لبني ياس الثالث، بينما النصر رابعاً بـ33، وشباب الأهلي خامساً بـ32 نقطة.

وسيكون الاختبار صعباً للغاية على الجزيرة للحفاظ على صدارته، بالنظر إلى تميز شباب الأهلي وقوته. في المقابل، يخرج الشارقة لمحاولة رد اعتباره من النصر، بعد أن أطاح به الأخير من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، كما لا يريد «الملك» أي نزيف جديد للنقاط يبعده كثيراً عن الجزيرة.

ومن أبرز ملامح الجولة المقبلة، التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، الصراع بين فرق القمة.

وستكون المباراة الثالثة «كلاسيكو» الوصل والعين، حيث يرغب مدرب الوصل البرازيلي هيلمان، في عدم التعرض للخسارة، بينما يريد العين تصحيح الوضع بعد الخسارة الأخيرة أمام الظفرة.

ويسعى بني ياس لاستغلال مباراتي القمة، للذهاب أبعد من المركز الثالث، حيث يخرج لمواجهة كلباء في مباراة صعبة على الفريقين.

وبعيداً عن مواجهات الصدارة يبحث عجمان عن تأمين موقفه بعدما أصبح قريباً من الهبوط، لكنه سيخوض مباراة صعبة للغاية أمام فريق كبير هو الوحدة. وستكون هناك مواجهة متكافئة وقوية تجمع خورفكان مع الظفرة وهما يحتاجان إلى تأمين موقفهما بالبطولة.

أما المباراة الأخيرة فهي قمة القاع وتجمع حتا المتطوّر مع فريق الفجيرة، وقد تكون المباراة الأمل الأخير أمام حتا للحفاظ على أمل البقاء، شرط تحقيق الفوز واستغلال عامل الأرض.

مباريات الجولة 19

6 مارس 2021

العين - الوصل 17:30

اتحاد كلباء - بني ياس 17:30

الجزيرة - شباب الأهلي 20:15

حتا - الفجيرة 20:15

7 مارس 2021

خورفكان - الظفرة 17:30

عجمان - الوحدة 17:30

النصر - الشارقة 20:15

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