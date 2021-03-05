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الامارات | ليما يحتفل في حديقة الحيوان

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يحتفل في حديقة الحيوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب النصر الشاب، البرازيلي ليما، فيديو عبر حسابه على «إنستغرام» وهو داخل حديقة الحيوان ويقوم بإطعام الزرافة، وذلك بعد يوم واحد فقط من فوز فريقه على كلباء بركلات الجزاء، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، وصعوده إلى المباراة النهائية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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