الامارات | ليما يحتفل في حديقة الحيوان

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يحتفل في حديقة الحيوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب النصر الشاب، البرازيلي ليما، فيديو عبر حسابه على «إنستغرام» وهو داخل حديقة الحيوان ويقوم بإطعام الزرافة، وذلك بعد يوم واحد فقط من فوز فريقه على كلباء بركلات الجزاء، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، وصعوده إلى المباراة النهائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news