الامارات | ختام كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نظيره غنتوت، بقيادة ناصر الشامسي، في الرابعة من عصر اليوم، في ختام كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو 2021، فيما يتقابل في الثانية ظهراً فريق بنجاش وذئاب دبي كافو على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة، في بيان أمس: «تعد النسخة الـ12 من سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية قمة هرم البولو بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، وإحدى أهم أربع بطولات على مستوى العالم، وقد وجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الدعوة لكبار الشخصيات والمدعوين، كما ازدانت المنطقة المواجهة للفندق حول الملعب رقم 2 مسرح البطولة لكي تستقبل الضيوف».

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