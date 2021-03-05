الامارات | 40 متسابقاً في بطولة الإمارات في الشراع والتجديف الحديث

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 متسابقاً في بطولة الإمارات في الشراع والتجديف الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، منافسات الجولة الأولى لبطولة الإمارات في التجديف والشراع الحديث. وتقام المنافسات في الواحدة من ظهر اليوم، برعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس النادي، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

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