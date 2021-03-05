الامارات | شراكة بين «دبي لأصحاب الهمم» وفريق لافال لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «دبي لأصحاب الهمم» وفريق لافال لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي دبي لأصحاب الهمم وشركة لافال لكرة القدم اتفاقية شراكة، تهدف إلى فتح آفاق جديد في تعزيز مبادئ الاندماج المجتمعي، والدعم الفني المقدم من خبراء «لافال»، النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية، إلى فرق الإعاقة السمعية والأولمبياد الخاص في «دبي لأصحاب الهمم».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، بمقر نادي «دبي لأصحاب الهمم»، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي ثاني جمعة بالرقاد، والمدير التنفيذي للنادي ماجد العصيمي، ورئيس مجلس إدارة شركة «لافال» لكرة القدم يحيى كردي، ومدرب فريق لافال واللاعب السابق لمنتخب ألمانيا الذي شارك في ثلاث نهائيات كأس عالم، رولف فولفغانغ.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، على أهمية الشراكة الجديدة، وقال في كلمته بالمؤتمر، إن: «الاتفاقية النوعية والفريدة من نوعها لها أهدافها الفنية والاقتصادية، بين نادٍ رياضي يعنى بكرة القدم ومؤسسة عريقة تعنى برياضيي أصحاب الهمم، حيث سيحمل قميص فريق لافال شعار (أصحاب الهمم)، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز المكانة المرموقة للنادي، خصوصاً أن جزءاً من منظومة كرة القدم يمارس من قبل أصحاب الهمم، حين المشاركة في مسابقات سباعيات الشلل الدماغي والأولمبياد الخاص».

وأضاف: «سبق للنادي رعاية السبّاحة السورية إيناس حجازي (ليست من أصحاب الهمم)، حيث أصبحت واحدة من أعضائه، وحملت اسم النادي في مشاركاتها، سواء على مستوى الدولة أو خارجها».

وأوضح: «نهدف من خلال الشراكة إلى الاستثمار في كرة القدم، خصوصاً أن ملاعب النادي تستضيف تدريبات ومباريات فريق لافال المنافس في دوري الدرجة الثانية، حيث نسعى إلى تعزيز هذه الشراكة من أجل الاستفادة من خبرات الشركة ومدربيها ولاعبيها في تأهيل فرق نادي دبي لأصحاب الهمم والكوادر المختلفة بالنادي».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة لافال لكرة القدم يحيى كردي: «توقيع الشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم يأتي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، خصوصاً أن أصحاب الهمم نجحوا في تحويل الصعاب إلى طاقة إيجابية، كانت وراء تسريع وتيرة اندماجهم المجتمعي، ما يعد مؤشراً إيجابياً للسير على درب النجاحات، وعدم التفريط في هذه المكتسبات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news