الامارات | الإمارات تطلب رسمياً استضافة مباريات تصفيات المونديال في يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلب رسمياً استضافة مباريات تصفيات المونديال في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أنه تقدم، أمس، رسمياً بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وإندونيسيا. وستقام المباريات بنظام التجمع من الثالث إلى 15 يونيو المقبل، بعد أن كانت مقررة في مارس ويونيو، حيث تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في القارة الآسيوية.

جاء ذلك في بيان صحافي للاتحاد، حيث أكد أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، أن ملف الإمارات يلبي كل المعايير والشروط والمتطلبات التي حددها الاتحاد القاري، سواء ملاعب التدريب والمباريات، أو مقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة الجميع. وقال: «إن اتحاد الكرة اختار ملعبي زعبيل (الوصل) وآل مكتوم (النصر) لإقامة المباريات، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية».

وأضاف الأمين العام أن «اتحاد كرة القدم قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول استضافة مباريات التصفيات، التي تُمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنتخبنا الوطني، الذي يطمح إلى الفوز في جميع المباريات، لضمان العبور إلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات»، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تقديم كل الدعم لـ«الأبيض» في مشواره بالتصفيات، لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية.

برنامج المباريات

3 يونيو

تايلاند - إندونيسيا

الإمارات - ماليزيا

7 يونيو

فيتنام - إندونيسيا

الإمارات - تايلاند

11 يونيو

إندونيسيا - الإمارات

ماليزيا - فيتنام

15 يونيو

تايلاند - ماليزيا

الإمارات - فيتنام

- الاتحاد اختار ملعبي الوصل والنصر لمباريات المجموعة السابعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news