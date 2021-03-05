الامارات | بني ياس يحافظ على العطاس حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يحافظ على العطاس حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكللت مساعي شركة نادي بني ياس لكرة القدم بقطع الطريق أمام أكثر من نادٍ محلي، وذلك بتجديد عقد مدافع الفريق خالد العطاس حتى عام 2024، ليضمن النادي استقراراً في خط دفاعه الذي لفت الأنظار في الموسم الحالي باستقبال 17 هدفاً كأقوى خط دفاع في دوري الخليج العربي.

وقال نادي بني ياس في بيان صحافي أمس: «إن اللاعب ركيزة أساسية من منظومة الدفاع لاسيما أن الإحصاءات والأرقام تثبت أن (السماوي) هو أفضل فريق في الدفاع بين أندية الدوري، علاوة على أن اللاعب لديه سجل مع المنتخب الأولمبي ويمتلك إمكانات عالية، ولايزال صغير السن ويحظى بثقة الجهازين الفني والإداري».

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