الامارات | 3 مباريات «درجة أولى».. ومسفر يطل للمرة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات «درجة أولى».. ومسفر يطل للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 17:35 من مساء اليوم منافسات الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى، بلقاء البطائح مع التعاون والعروبة مع الحمرية والذيد مع مسافي، فيما تستكمل الجولة غداً بمباراتي العربي مع الإمارات ودبا الفجيرة مع دبا الحصن.

ويتصدر فريق الإمارات ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة، يليه العروبة (24 نقطة) ثم البطائح (22 نقطة)، ودبا الحصن (20 نقطة)، ودبا الفجيرة (19 نقطة)، والحمرية (18 نقطة)، والتعاون (17 نقطة)، والعربي (16 نقطة)، ومصفوت (13 نقطة)، ومسافي (12 نقطة)، وأخيراً مسافي بنقطتين.

وتبرز إلى الواجهة مباراة البطائح والتعاون، إذ سيكون المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر على رأس الجهاز الفني للبطائح بعد التعاقد معه بدلاً من المدرب التونسي نورالدين العبيدي، وستكون أول مباراة لمسفر منذ أن قاد الفجيرة للصعود لدوري الخليج العربي قبل موسمين عبر الملحق المؤهل لدوري الأضواء.

وعلى الرغم من فارق الإمكانات الفنية بين البطائح والتعاون فإن المباراة لن تكون سهلة للنتائج الجيدة التي حققها التعاون في الموسم الحالي وأبرزها الفوز على دبا الفجيرة (5-4).

وتعد مباراة العروبة «الوصيف» مع الحمرية صاحب المركز السادس في غاية الأهمية للفريقين، حيث سيقود فوز أحدهما إلى تعزيز حظوظه في البقاء بالمنافسة، بينما سيؤثر التعادل كثيراً على الحمرية الذي يتحلف بفارق ست نقاط عن المركز الثاني المؤهل لدوري المحترفين، وفي المقابل سيكون فوز الذيد أو مسافي فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ خمس جولات ماضية.

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