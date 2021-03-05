شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة غامضة من وكيل محمد صلاح بعد تبديله في مباراة ليفربول وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، تغريدة عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62 في مباراة ليفربول وتشيلسي، أمس الخميس.

وحصل النجم المصري محمد صلاح على تقييم صادم خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ليفربول ضد تشيلسي في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وبدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد تشيلسي كلاعب أساسي في موقعه على الرواق الأيمن، بجوار كل من روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في خط الهجوم، إلا أن الثلاثي لم يقدما المستوى المأمول منهم.

وحصل محمد صلاح على تقييم 6.2 / 10 حسب تقييم موقع WhoScored، وهو ثالث أقل تقييم في ليفربول.

ولم يسدد محمد صلاح أي تسديدة على المرمى خلال الشوط الأول، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي بين ليفربول وتشيلسي، فيما قام بمراوغتين وقطعت منه الكرة في مناسبة وحيدة.

وكان تشيلسي هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وأهدر تيمو فيرنر أكثر من فرصة، كما سجل هدفًا ألغاه حكم اللقاء بداي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفار.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، في الوقت الذي يتفوق عليه تشيلسي بنقطة وحيدة محتلًا المركز الخامس برصيد 44 نقطة، فيما يتصارع الثنائي على الصعود إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله إيفرتون حاليًا بـ 46 نقطة.