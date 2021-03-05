شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: 10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الزمالك مطالب بسداد باقي مستحقات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في أسرع وقت.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الإنذار الذي أرسله بن شرقي للزمالك ينتهي يوم 10 مارس المقبل.

وأشار إلى أن الزمالك منح اللاعب جزء من مستحقاته وسيكون مطالب بسداد باقي المستحقات له خلال الأيام المقبلة.