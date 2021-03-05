شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الزمالك يجهز شيك التجديد لفرجاني ساسي .. وبيراميدز ينتظر اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وتجديد التعاقد معه.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك حصل على دعم مالي بقيمة 5 ملايين جنيه من وزارة الرياضة بجانب مبلغ آخر في خزينة النادي وتم دمج المبلغين وتخصيصهما لتجديد عقد فرجاني.

وأشار إلى أن طارق حشيش المدير المالي للزمالك وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية سيعقدا جلسة مع مهند عون وكيل فرجاني في الساعات المقبلة للاتفاق على كافة التفاصيل ومنح اللاعب شيك بقيمة مقدم التعاقد على أن يحصل على شيكات مؤجلة الدفع بباقي أقساطه.

وأوضح أن اللاعب حال عدم تجديده للزمالك وتعثر الاتفاق مع الدحيل القطري سينضم إلى صفوف بيراميدز.