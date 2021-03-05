محمد صلاح يخرج حزينا أمام تشيلسي ورد فعل سريع من محاميه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

خرج محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من ملعب مباراة فريقه أمام تشيلسي، بعد قرار يورغن كلوب مدرب الفريق تبديله في الدقيقة 61.

وظهرت علامات الحزن والغضب على وجه النجم المصري، خاصة وأنه كان أنشط لاعبي الخط الهجومي، وصنع الفرصة الخطيرة الوحيدة لليفربول في الشوط الأول.

والتقطت كاميرا المباراة صلاح وهو يشيح بيده، في إشارة لغضبه الشديد من تغييره.

وفور خروج صلاح من الملعب في الدقيقة 61، قام رامي عباس وكيل اللاعب المصري بكتبة (.) عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، في إشارة إلى غضبه هو الآخر من التبديل.

ويتأخر ليفربول أمام تشيلسي بهدف نظيف، خلال المباراة التي تقام الآن على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.