كارتيرون: لا أشعر بالرضا وحزين للنتيجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

أعرب مدرب ​التعاون​ ​باتريس كارتيرون​ عن عدم رضاه بعد التعادل 2-2 مع ​الباطن​ ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وصرّح كارتيرون عقب اللقاء: "حزين للغاية بعد خسارة نقطتين، صنعنا أكثر من 20 فرصة، كان بإمكاننا تسجيل أكثر من 6 أهداف، المجهود البدني انخفض لدى بعض اللاعبين، لذا أجريت بعض التبديلات للحفاظ على المستوى البدني وتأدية الواجب الدفاعي بشكل قوي والخروج بالمرتدات".

وأضاف "التبديلات ساعدتنا وصنعنا هجمات مرتدة خطيرة كدنا نسجل منها لولا سوء الحظ وغياب التوفيق، لعبنا مباراة جيدة حتى الدقيقة 70، تفوقنا بهدفين، بعدها انتفض الخصم وسجل هدفين ليدرك التعادل".

وختم كارتيرون "كان ذلك بمثابة الكابوس بالنسبة لي، بعد ضياع الفرص الكثيرة من جانب لاعبي التعاون، نجحنا بالفوز بمباراتين وتعادلنا في الثالثة الليلة، هذا أمر إيجابي، لكن الفوز كان قريباً منا أمام الباطن، لا أشعر بالرضا وحزين للنتيجة، لكن فريقي لعب بروح عالية وخلق الكثير من الفرص وسجل هدفين".