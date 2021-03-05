كرة القدم الصينية في خطر مع افلاس 16 ناد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

تعرضت الكرة الصينية إلى حالة من الإفلاس الجماعي بين الأندية فتحولت من الإنفاق المفرط على الانتقالات إلى الاختفاء وهروب النجوم للبحث عن فرص خارجية.



وأعلن نادي جيانغسو سونينغ بطل ​الدوري الصيني​ المحلي إفلاسه وتوقف نشاط فريق الكرة ليكون رقم 16 بين الأندية الصينية التي يتأزم وضعها الاقتصادي.

بطل الدوري السيني استسلم للديون التي أغرقته وعدم قدرته على الاستفادة من البطولة المحلية وذلك بعد الانفاق المستمر في ضم صفقات بمبلغ خيالي.

وأصبح أغلى لاعب أجنبي الآن في الدوري الصيني هو مايستوروفيتش بـ 7.5 مليون يورو وهو رقم لا يمكن مقارنته مع الـ 60 مليونًا لضم أوسكار أو 55 لهالك قبل سنوات قليلة.

ورحل عن الصين، تيكسيرا، هالك، بيليه، إيغالو، الشعراوي، روندون وغولارت، وأيضًا في هروب رافا بينيتيز، فيتور بيريرا، برونو جينسيو وفان برونكهورست وفي إطار البحث عن نادٍ جديد لاستقبالهم.