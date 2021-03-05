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الدوري التركي: فنربخشة يكتفي بالتعادل امام انطاليا سبور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

فشل نادي ​فنربخشة​ في الاستفادة من هدية غلطة سراي الذي خسر 2-1 أمام أنقرة جوجو الأربعاء في ​الدوري التركي​ وتعادل مع ضيفه أنطاليا سبور 1-1 ضمن منافسات المرحلة 28 من المسابقة.

وتقدم فريدي لأنطاليا في الدقيقة 12 قبل أن يسجل إنر فالنسيا هدف التعادل لفنربخشة في الدقيقة 83.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف غلطة سراي المتصدر فيما رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر من جدول الترتيب.

يذكر ان مسعود اوزيل ترك المواجهة على الحمالة بعد ان تعرض للاصابة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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