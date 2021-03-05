بعد طرده احالة مصطفى محمد امام لجنة التأديب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة المصري ​مصطفى محمد​ مُهاجم ​غلطة سراي​ إلى مجلس التأديب والانضباط بالاتحاد على خلفية طرده في مباراة أنقرة جوجو الأربعاء.



وحصل مصطفى محمد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57 من زمن المباراة بعدما قام بضرب إبراهيم أكداج بالمرفق مثلما كانت رؤيا الحكم وهذا عكس ما يراه مسؤولي غلطة سراي الذين وصفوا القرار بالعار وانتقدوا أسلوب لاعب أنقرة جوجو في السقوط على أرض الملعب.

وأوضح بيان الاتحاد أنه تم إحالة مصطفى محمد للجنة بسبب اعتبار ما فعله ضد إبراهيم أكداج تصرف غير قانوني.