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بعد طرده احالة مصطفى محمد امام لجنة التأديب

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد طرده احالة مصطفى محمد امام لجنة التأديب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة المصري ​مصطفى محمد​ مُهاجم ​غلطة سراي​ إلى مجلس التأديب والانضباط بالاتحاد على خلفية طرده في مباراة أنقرة جوجو الأربعاء.

وحصل مصطفى محمد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57 من زمن المباراة بعدما قام بضرب إبراهيم أكداج بالمرفق مثلما كانت رؤيا الحكم وهذا عكس ما يراه مسؤولي غلطة سراي الذين وصفوا القرار بالعار وانتقدوا أسلوب لاعب أنقرة جوجو في السقوط على أرض الملعب.

وأوضح بيان الاتحاد أنه تم إحالة مصطفى محمد للجنة بسبب اعتبار ما فعله ضد إبراهيم أكداج تصرف غير قانوني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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