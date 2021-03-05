بنزيما: ليس لدي قدوة لكن البرازيلي رونالدو كان نموذجاً بالنسبة لي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

كشف مهاجم ريال مدريد، ​كريم بنزيما​ أن الظاهرة البرازيلي ​رونالدو​ كان بمثابة نموذج يحتذى به بالنسبة له في كرة القدم.



وصرّح بنزيما لصحيفة "البايس": "زيدان بمثابة شقيقي الأكبر، دائما ما يكون حاضراً خارج الملعب لإعطائي النصائح، أما على الجانب الشخصي لدي صديق واحد، ما يثبت أن الصداقة مهمة جدا بالنسبة لي".

وأضاف حول إتهامه بالبرود: "ليس حقيقياً أنه لا يوجد ما لا يؤثر بي، لدي مشاعر، لكنني لن أظهر نقاط ضعفي على الإطلاق، حتى وإن كانت لدي نقاط ضعف".

وتابع بالحديث عن طفولته: "نشأت في حي كانت الأمور فيه صعبة، عندما كنت أرى أطفالاً أكبر سنا يرتدون ملابس جيدة ويستقلون سيارات جميلة، كنت أريد أن أكون مثلهم".

وختم بنزيما: "ليس لدي قدوة، ولكن لدي نماذج، في كرة القدم كان الظاهرة البرازيلي رونالدو نموذجا بالنسبة لي، كما أنني معجب أيضا ب​مايك تايسون​، لأن كلانا صعدنا من أسفل للأعلى، لم يعطنا أحد شيئا على سبيل الهدية".