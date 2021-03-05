شكرا لقرائتكم خبر البايرن يتمسك بصدارة البوندسليجا في مواجهة دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه بايرن ميونخ ضيفه بوروسيا دورتموند غدا في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ولا يمكن لبايرن أن يسمح بخسارة المباراة، لأن ذلك قد يفقده صدارة جدول المسابقة.

ولن يكون دورتموند المستفيد حال خسارة بايرن ميونخ، بل لايبزج، حال فوزه على فرايبورج في نفس اليوم.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب البوندسليجا برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين أمام لايبزج، في حين يحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر.

ويكافح دورتموند من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وفي النصف الأخير من جدول الدوري، يبدأ ديميتريوس جراموزيس اليوم عمله في شالكه، وهو المدير الفني الخامس للفريق هذا الموسم، عندما يستضيف فريق ماينز، في مباراة يتعين على شالكه الفوز بها للحفاظ على فرصه في تفادي الهبوط.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري جمعته بفريق دورتموند، وعاد الفريق لطريق الانتصارات في الجولة الماضية عقب فوزه على كولون 5 / 1 بعد أن تقلص فارق السبع نقاط التي كانت تفصله عن ماينز، إلى نقطتين فقط بعد التعادل أمام أرمينيا بيلفيلد والخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت.

ويأتي دورتموند إلى ميونخ بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كما أن شباكه لم تستقبل أية أهداف في آخر 3 مباريات.

ويبتعد دورتموند بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق لايبزج، مثل دورتموند، للدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا، وهي البطولة التي خرج منها بايرن.

ويمكن لفريق لايبزج أن يضيف ضغوطا على بايرن ميونخ، خاصة وأن الفوز على فرايبورج قد يضعه في صدارة الترتيب، لعدة ساعات، لحين انتهاء مباراة بايرن وبوروسيا.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلعب مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع فولفسبورج، وفرانكفورت مع شتوتجارت، وهيرتا برلين مع أوجسبورج، وكولون مع فيردر بريمن، وأرمينيا بيلفيد مع يونيون برلين.