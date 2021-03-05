جرح الباطن يقوي الوحدة أمام الاتحاد

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وإذا كان الاتحاد يريد الفوز، فإن فرسان مكة يطمحون أيضا إلى خطف كامل النقاط، ورد الاعتبار أولا ثم تقليص الفارق مع الاتحاد ومداواة الجرح الذي سببه الباطن للفريقه بهزيمته في الجولة الماضية، وكذلك التوغل نحو المراكز الآمنة خاصة إذا ما حقق الانتصار واستفاد من نتائج المباريات التي ستلعب اليوم أيضا.
ويملك الوحدة 27 نقطة في المركز الـ11، فيما للاتحاد 35 نقطة في المركز الثالث.
وكان الاتحاد فاز في الجولة الماضية على القادسية 4/ 1، بينما خسر الوحدة من الباطن 0/ 3.
وتواجه الاتحاد والوحدة في دوري المحترفين 17 مرة شهدت تفوقا اتحاديا واضحا، حيث تمكن من تحقيق الفوز 11 مواجهة، بينما فاز الفريق الوحداوي 4 مرات، مقابل حضور نتيجة التعادل في لقاءين.
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