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جرح الباطن يقوي الوحدة أمام الاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - يطمح الاتحاد إلى التمسك بمركزه الثالث في الترتيب العام لفرق دوري الأمير للمحترفين عندما يواجه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في إطار الجولة الـ22، كما يسعى إلى تأكيد تفوقه بتحقيق فوز ثان بعد أن حقق الأول في الجولة الأولى بنتيجة 2/ 1، علما أن المباراة الأولى أقيمت أيضا في مكة المكرمة كأرض للوحدة، فيما يتحول الملعب اليوم إلى أرض للاتحاد بعد نقل المباراة من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إلى مكة المكرمة نظرا لاستمرار أعمال الصيانة في الأول (الجوهرة المشعة).

وإذا كان الاتحاد يريد الفوز، فإن فرسان مكة يطمحون أيضا إلى خطف كامل النقاط، ورد الاعتبار أولا ثم تقليص الفارق مع الاتحاد ومداواة الجرح الذي سببه الباطن للفريقه بهزيمته في الجولة الماضية، وكذلك التوغل نحو المراكز الآمنة خاصة إذا ما حقق الانتصار واستفاد من نتائج المباريات التي ستلعب اليوم أيضا.

ويملك الوحدة 27 نقطة في المركز الـ11، فيما للاتحاد 35 نقطة في المركز الثالث.

وكان الاتحاد فاز في الجولة الماضية على القادسية 4/ 1، بينما خسر الوحدة من الباطن 0/ 3.

​وتواجه الاتحاد والوحدة في دوري المحترفين 17 مرة شهدت تفوقا اتحاديا واضحا، حيث تمكن من تحقيق الفوز 11 مواجهة، بينما فاز الفريق الوحداوي 4 مرات، مقابل حضور نتيجة التعادل في لقاءين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

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