شكرا لقرائتكم خبر المملكة تستضيف سلسلة السباقات العالمية «إكستريم إي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف المملكة يومي 3 و4 أبريل المقبل في محافظة العلا أول سباق من السلسلة العالمية إكستريم إي، بتنظيم من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة لسلسلة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها المملكة منذ مطلع عام 2018 في مختلف الألعاب والرياضات.

ويشارك في السباق 10 فرق تضم نخبة السائقين المحترفين من مختلف بلدان العالم.

ويعد السباق الأول من بين 5 سباقات ستقام في كل من: السعودية، السنغال «مايو»، جرينلاند «أغسطس»، البرازيل “أكتوبر»، الأرجنتين «ديسمبر».

ويشارك في سباق «إكستريم إي» سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية، سعيا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي «تحظى رياضة المحركات بشغف كبير في المملكة، وبعد استضافة أشهر الراليات والسباقات في العالم، رالي داكار وفورمولا إي، وفورمولا 1، الآن سعدنا باختيار إكستريم إي لمحافظة العلا، لاستضافة سباقها الأول في أبريل، ونتطلع إلى نجاح جديد يوازي نجاح المملكة في الاستضافات السابقة».

وأضاف «رغم التحديات والصعوبات جراء الجائحة العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد، وبتوفيق من الله، ثم بدعم قيادة خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة ولي العهد، تحققت الاستضافة وتم تذليل كافة الصعاب، وضمان استمرار استضافة أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع تطبيقنا لأعلى المعايير الصحية العالمية، والتواصل الدائم مع الاتحادات العالمية والشركات المنظمة، لنقدم للعالم كما اعتدنا صورة جميلة تعكس مكانة المملكة».

من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان «مرت 3 أشهر فقط من عام 2021، ولكنه بالفعل عام ضخم على الصعيد الرياضي، بالأخص لرياضة السيارات في المملكة، لقد أقمنا رالي داكار للعام الثاني في يناير، وثالث سباق لفورمولا إي في فبراير. والآن حان الوقت لنجمع بين ما يجعل هذين الحدثين في غاية التميز: الجمال الصحراوي الذي لا مثيل له، والطاقة النظيفة في استضافة سباق إكستريم إي الأول على الإطلاق. نترقب الارتقاء إلى التحدي ونفخر ببداية هذا الفصل الجديد في محافظة العلا».

يذكر أن سباق إكستريم إي لا يقتصر على السباقات القصيرة، ويهدف إلى تسليط الضوء على الظروف المناخية التي تؤثر على الجميع في مختلف أنحاء العالم، إذ سينطلق سباق ديزرت إكس في العلا يوم السبت الموافق 3 أبريل، يليه السباق النهائي في اليوم التالي، ولن يكون هناك حضور جماهيري في سباق إكستريم إي، نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيتم عرض السباق بشكل مباشر على موقع إكستريم إي الالكتروني، وسيتم بث النهائيات بشكل مباشر في منطقة الشرق الأوسط على القنوات السعودية الرياضية، وقناة إم بي سي.