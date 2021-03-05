صحوة الفيصلي تهدد العين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل العين ضيفه الفيصلي على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة لحساب الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط ترشيحات فوز تصب في مصلحة الضيوف الأكثر خبرة وتفوقا، ما لم تكن هناك مفاجأة منتظرة من أصحاب الأرض الذين يسعون جاهدين إلى انتزاع كامل نقاط المباراة.

ويخوض العين هذه المواجهة وهو في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة عقب سقوطه الأخير أمام الرائد برباعية نظيفة، ويعمل جاهدا إلى توقف سلسلة تعثراته الأخيرة والابتعاد عن قاع الترتيب.

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني للعين، الإسباني بابلو ماشين اللقاء بتشكيلة متوازنة بحثا عن إيقاف مكامن الخطورة لدى خصمه واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق لأربع جولات متواصلة، في المقابل يخوض الفيصلي المنتشي معنويا، هذه المواجهة وهو في المرتبة الثامنة برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره القادسية، ويسعى إلى مواصلة صحوته بعدما أطاح بقطبي جدة في الجولتين السابقتين. كما أن أوضاع عنابي سدير تبدو مستقرة من جميع النواحي الفنية والإدارية في ظل تصاعد الأداء الفني لدى كتيبة البرازيلي بريكليس شاموسكا الباحث عن مرتبة متقدمة في سلم الترتيب.

وكانت مواجهة الدور الأول التي جرت في المجمعة انتهت بالتعادل 1/1.