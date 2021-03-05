شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإماراتي يطلب استضافة تصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمس رسميا بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وتقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من الثالث وحتى 15 يونيو المقبل بعد أن كانت مقررة في شهري مارس ويونيو، حيث تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في القارة الآسيوية.

وقال الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم محمد الظاهري عبر الموقع الرسمي للاتحاد «إن الملف الذي تم تقديمه بشكل رسمي أمس يلبي كل المعايير والشروط والمتطلبات التي حددها الاتحاد القاري، سواء ملاعب التدريب والمباريات ومقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والحكام والمنظمين وغيرهم.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة اختار ملعبي زعبيل (نادي الوصل) وآل مكتوم (نادي النصر) لإقامة المباريات، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية.

وأضاف الأمين العام أن اتحاد الكرة قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول استضافة مباريات التصفيات، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تقديم كل الدعم للأبيض في مشواره بالتصفيات لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية، معربا عن ثقته في قدرة الإمارات على استضافة مباريات المجموعة، وقال «منتخب الإمارات كان سيخوض 3 مباريات على أرضه وواحدة خارج أرضه قبل التأجيل، فضلا عن الخبرة الكبيرة التي نمتلكها في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لعل آخرها نهائيات كأس آسيا 2019 مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى وقبلها بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2017 و2018».