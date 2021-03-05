شكرا لقرائتكم خبر أبها يستضيف الفتح في مهمة فض الاشتباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف أبها نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، وسط طموحات مشتركة وأمور فنية تبدو متوازنة نسبيا على صعيد الأوراق المحلية والأجنبية وسط الفريقين الباحثين عن الهروب من دائرة الخطر.

ويحتل أبها المركز الـ14 برصيد 25 نقطة بعد أن تعادل 2/2 في الجولة الماضية مع النصر، ويأمل اليوم في الخروج من دائرة النزيف النقطي بعدما تراجعت نتائجه في آخر 4 مواجهات. وسيعتمد مدرب أبها، التونسي عبدالرزاق الشابي على كوكبة بمقدورها حسم اللقاء وتقديم الأداء الفني المنتظر، وخاصة أن مواجهة اليوم تمثل منعطفا خطيرا ومهما في مشوار الفريق.

أما الفتح الذي يحتل المرتبة الـ13 أيضا بذات الرصيد 25 نقطة، فيطمح بعد خسارته الأخيرة أمام الهلال 2 / 5، في استعادة توازنه سريعا والعودة إلى الأحساء بالعلامة الكاملة، ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا إلى فرض أسلوبه الفني والاعتماد على أوراقه الهجومية بغية حسم اللقاء من البداية.