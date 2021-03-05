أبها يستضيف الفتح في مهمة فض الاشتباك

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ويحتل أبها المركز الـ14 برصيد 25 نقطة بعد أن تعادل 2/2 في الجولة الماضية مع النصر، ويأمل اليوم في الخروج من دائرة النزيف النقطي بعدما تراجعت نتائجه في آخر 4 مواجهات. وسيعتمد مدرب أبها، التونسي عبدالرزاق الشابي على كوكبة بمقدورها حسم اللقاء وتقديم الأداء الفني المنتظر، وخاصة أن مواجهة اليوم تمثل منعطفا خطيرا ومهما في مشوار الفريق.
أما الفتح الذي يحتل المرتبة الـ13 أيضا بذات الرصيد 25 نقطة، فيطمح بعد خسارته الأخيرة أمام الهلال 2 / 5، في استعادة توازنه سريعا والعودة إلى الأحساء بالعلامة الكاملة، ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا إلى فرض أسلوبه الفني والاعتماد على أوراقه الهجومية بغية حسم اللقاء من البداية.
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