شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: التعادل مع البنك الأهلى مؤشر غير جيد لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن التعادل مع فريق البنك الأهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز مؤشر غير جيد لأنه يجب أن نفوز في تلك المباريات خاصة التي تقام على ملعبنا في ظل صعوبة البطولة هذا الموسم .

وأضاف خالد عيد خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " فرطنا في فوز سهل على فريق البنك الأهلي حيث أضعنا العديد من الفرص السهلة و التعادل مع البنك الأهلي خسارة لنا لأننا كنا نستحق الفوز باللقاء حيث أهدرنا 10 أهداف محققة من بينها ضربة جزاء".

وقال عيد انه يسعي لتصحيح الاخطاء فى الفترة المقبلة حتي نتجنب اهدار المزيد من النقاط في ظل صراع البقاء في الدوري حيث يسعي للابتعاد عن منطقة الخطر حتي يضمن لابقاء في الدورى الممتاز .

انتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها اليوم ،الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 18 ويبقي في المركز الحادي عشر في جدول المسابقة ، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 14 ويحتل المركز الـ14 في الدوري.

وشهدت الدقيقة 13 تدخل تقنية الفار لإخطار وليد الفار حكم المباراة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء لفادي فريد لاعب البنك الأهلي وليس إنذار بسبب تعمده ضرب لاعب غزل المحلة بالكوع، حيث قرر الحكم إلغاء البطاقة الصفراء وإظهار البطاقة الحمراء مباشرة بعد اللجوء للفار.