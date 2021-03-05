شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يواصل الغياب عن إنبى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي الغياب عن فريقه خلال مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر بإنبى أن عينة حلمى طولان ما زالت سلبية مؤكدا أن المدرب سيقود مباراة إنبي أمام طلائع الجيش عبر الهاتف بينما سيدير المباراة من الملعب المدرب المساعد ممدوح المحمدي.

وأوضح المصدر إن حالة حلمى طولان مستقرة ولا يعانى من أعراض ولكنه يواصل التزامه بالإجراءات الاحترازية مع تنفيذ البروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ويواجه إنبي طلائع الجيش غدا الجمعة على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة 7 مساءا ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى في لقاء يبحث فيه الفريق البترولى عن مواصل نتائجه الإيجابية للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويحتل فريق إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مباريات بينما خسر 3 لقاءات.

كان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أعلن الموافقة على الطلب الذي تقدم به الفريق البترولي للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لطلب تأجيل مباراة طلائع الجيش الذى كان مقرر إقامتها اليوم الخميس على أن تقام غدا الجمعة .