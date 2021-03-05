شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، غياب الجماهير عن مواجهة الترجي ضد الزمالك بسبب سلالة كورونا الجديدة

تقارير.. غياب الجماهير عن مواجهة الترجي ضد الزمالك بسبب سلالة كورونا الجديدة

كشفت تقارير صحفية، أن سلالة جائحة كورونا الجديدة، قد تسببت في عدم حضور الجماهير لمواجهة الترجى التونسي، وضيفه الزمالك، في المباراة المقرر لها على ملعب "رادس" في السادسة من مساء بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

مران الزمالك في تونس.. تعقيم أدوات التدريب وتألق حراس المرمى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا بدنيا قويا تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

السفير المصري يؤازر الزمالك في التدريب بتونس ويدعو البعثة لمأدبة غداء وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلي مأدبة غداء غدا الجمعة بحضور رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وطارق حشيش المستشار المالى للنادي وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.