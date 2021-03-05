شكرا لقرائتكم خبر عن هبة جمال كابتن هوكى الشرقية للدخان: أصبحت مصدر فخر لأسرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هبة جمال لاعبة فريق هوكى الشرقية للدخان أن كونها كابتن الفريق عليها مهمة أخرى، وهى احتواء لاعبات الفريق ، ولم الشمل ، و تقديم النصائح .

وقالت اللاعبة فى تصريحات تليفزيونية أن أسرتها فى البداية عارضت ممارستها للعبة بسبب ظروف السفر والمبيت خارج المنزل خلال المشاركة فى البطولات بالخارج ، لكن مع الوقت، وفى ظل تمسكها باللعبة أقنعتهم بالموافقة، و بعد أن تالقت ونجحت فى تحقيق البطولات مع هوكى الشرقية للدخان أصبحوايفتخرون بها، ويتجمعون عندما يشاهدونها ويتابعون مبارياتها، وأضافت اللاعبة أن خطيبها يلعب الهوكى أيضا .

وبالانتقال الى ياسمين جمال الدين مدربة بالفريق فقالت أن اداء اللاعبات لايختلف كثيرا عن أداء الأولاد فى هذه اللعبة، قائلة: "عندما يكون هناك مباراة تجمع الفريقين، لا نلاحظ اختلاف كبير فى الملعب، وتكون الفوارق قليلة لا تٌذكر".

يذكر أن فريق هوكى الشرقية للدخان حقق بطولة الدورى وكذلك البطولة الافريقية عدة مرات من قبل.