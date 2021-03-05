شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: ثقتى فى اللاعبين بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك أن لديه ثقة كبيرة في لاعبي الزمالك، معللا ذلك بأنهم يمتلكون قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى.

وأضاف أن جميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز، وإسعاد الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير، مشددا على أن اللاعبين سيقاتلون في كل البطولات المحلية والإفريقية التي سيخوضونها والإدارة تدعمهم بكل قوة.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته للموقع الرسمي للنادى بالتأكيد على ثقة مسئولي الزمالك في الإدارة الفنية بقيادة باتشيكو وكل الجهاز المعاون، متمنيا التوفيق للفريق في لقاء السبت.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا بدنيا قويا تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وقام مسئولو الشركة التي تعاقد معها نادي الزمالك بتعقيم الأدوات الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ملعب رادس الفرعي قبل المران الذي أقيم اليوم، خاصة غرف اللاعبين والمكان وقاعة المحاضرات بتونس.

وخاض حراس مرمى الزمالك مرانا قويا خلال تدريب الفريق م على ملعب رادس بتونس، وذلك تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس ، والذى شهد تألق حراس الزمالك في المران وظهر الحماس بينهم من أجل نيل ثقة الجهاز الفني للمشاركة في مباراة الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في السادسة من مساء السبت.