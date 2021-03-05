شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يزور بعثة الزمالك فى تونس قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق والترجى التونسى الحالى، فندق إقامة نادى الزمالك فى تونس قبل المواجهة التى تجمع الفريقين السبت المقبل فى دورى أبطال افريقيا.

وقال اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك فى تصريحات لقناة الزمالك، إن حمدى النقاز زار البعثة البيضاء ودخل فى أحاديث مع زملائه السابقين، ونفس الأمر بالنسبة للتونسيين وسام العابدى ويامن بن ذكرى لاعبا الزمالك السابقين.

وكان حمدى النقاز قد هرب من الزمالك وتوجه إلى ليتوانيا للعب هناك، قبل الانضمام للترجى التونسى.

فيما أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول بنادي الزمالك أن الفريق أدي المران الأساسي بشكل قوي اليوم في تونس، موضحا أن باتشيكو نفذ عددا من الأمور في الملعب ونفذها جميع اللاعبين.