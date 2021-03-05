شكرا لقرائتكم خبر عن يامن بن ذكرى: أنا زملكاوى حتى النخاع.. وأتمنى مباراة ممتعة أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي يامن بن ذكري لاعب فريق الكرة الأول بالنادي السابق عن سعادته بتواجد الفريق في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددا على أنه زملكاوي حتي النخاع ويعشق النادي وجماهيره.

أضاف بن ذكري أنه يذهب خلف الزمالك في المباريات المهمة.. موضحا أنه كان لزاما عليه التواجد اليوم بتدريب الفريق الأول في ملعب رادس، من أجل دعم اللاعبين معربا عن سعادته بروح لاعبي الزمالك.

واختتم بن ذكري تصريحاته بأنه يتمنى مباراة ممتعة يوم السبت موجها التحية لكل جماهير الزمالك.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كشفت تقارير صحفية، أن سلالة جائحة كورونا الجديدة، قد تسببت في عدم حضور الجماهير لمواجهة الترجى التونسي، وضيفه الزمالك، في المباراة المقرر لها على ملعب "رادس" في السادسة من مساء بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

ذكر راديو "موزاييك" التونسي، أن عودة الجماهير للملاعب الرياضية في تونس ستكون على مراحل.

وأشار راديو "موزاييك"، أنه كان من المنتظر عودة الجماهير تدريجيا بداية من مباراة الترجي والزمالك بعد غد السبت، وأن الحكومة التونسية كانت على وشك تأكيد القرار، إلا أن ظهور البؤر والسلالة الجديدة من فيروس كورونا في تونس قد تسبب في تأجيل القرار.

ويحتل فريق الترجي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع فريق مولودية الجزائر الوصيف بفارق الأهداف.